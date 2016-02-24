日本股市：日经指数跌至一周低位，因油价再次回落

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
日股自年初以来一直呈现震荡走势，市场随着日圆汇率和油价的起伏而摇摆不定。
分析师称，投资者仍然紧张不安，他们担心全球放缓局面可能比预想的更为严重，鉴于市场仍然厌恶风险，日圆将继续受到青睐。
“当日圆上涨时，日股就成了遭遇卖压最重的市场之一，因投资者担心出口商在下个财年的获利。不幸的是，这种趋势很可能会持续一段时间。”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸说道。
出口类股走低，丰田汽车 和本田汽车 各自下跌0.4%和2.3%，东京电子(东京威力科创) 下滑2.69%。
近期备受打压的银行股反弹，三菱UFJ金融集团 和三井住友金融集团 分别上涨1.8%和1.5%。
东证股价指数 下跌0.3%至1,287.25点，JPX-日经400指数 下滑0.46%至11,640.10点。（完）
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。