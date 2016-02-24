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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 11:14 BJT

日本股市：日经指数跌至一周低位，因油价再次回落

日股自年初以来一直呈现震荡走势，市场随着日圆汇率和油价的起伏而摇摆不定。

分析师称，投资者仍然紧张不安，他们担心全球放缓局面可能比预想的更为严重，鉴于市场仍然厌恶风险，日圆将继续受到青睐。

“当日圆上涨时，日股就成了遭遇卖压最重的市场之一，因投资者担心出口商在下个财年的获利。不幸的是，这种趋势很可能会持续一段时间。”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸说道。

出口类股走低，丰田汽车 和本田汽车 各自下跌0.4%和2.3%，东京电子(东京威力科创) 下滑2.69%。

近期备受打压的银行股反弹，三菱UFJ金融集团 和三井住友金融集团 分别上涨1.8%和1.5%。

东证股价指数 下跌0.3%至1,287.25点，JPX-日经400指数 下滑0.46%至11,640.10点。（完）

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