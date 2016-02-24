日本股市：日经指数跌至一周低位，因油价再次回落

日股自年初以来一直呈现震荡走势，市场随着日圆汇率和油价的起伏而摇摆不定。

“当日圆上涨时，日股就成了遭遇卖压最重的市场之一，因投资者担心出口商在下个财年的获利。不幸的是，这种趋势很可能会持续一段时间。”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸说道。