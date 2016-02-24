《全球汇市》日圆上涨，股市及油价不振带动避险买盘

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
英国退出欧盟的可能性继续打压英镑，英镑兑美元 跌至七年新低1.3964。
全球风险偏好回落及油价下滑拖累澳元等大宗商品相关货币。
澳元兑美元 下滑0.1%报0.7192，上日触及0.7259，为1月初以来高位，因铁矿石价格上涨。
加元兑美元 持稳报1.3808加元，周二因原油价格回落而下跌0.6%。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1013 1.1017 -0.04 +1.41 1.0860
美元/日圆 111.90 112.10 -0.18 -6.98 120.30
欧元/日圆 123.23 123.47 -0.19 -5.55 130.47
美元/瑞郎 0.9921 0.9907 +0.14 -0.97 1.0018
英镑/美元 1.3981 1.4022 -0.29 -5.14 1.4738
美元/加元 1.3805 1.3792 +0.09 -0.25 1.3839
美元/离岸人民币 6.5351 6.5326 +0.04 -0.50 6.5680
澳元/美元 0.7188 0.7202 -0.19 -1.20 0.7275
新西兰元/美元 0.6617 0.6637 -0.30 -3.05 0.6825
澳元/日圆 80.450 80.720 -0.33 -8.18 87.620
新西兰元/日圆 74.050 74.410 -0.48 -9.67 81.980
英镑/日圆 156.47 157.17 -0.45 -11.71 177.22
澳元/新西兰元 1.0863 1.0835 +0.26 +1.87 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/许娜/汪红英/白云/李爽 审校 王丽鑫/张涛/张若琪/刘秀红/龚芳/王兴亚)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。