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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 11:16 BJT

《全球汇市》日圆上涨，股市及油价不振带动避险买盘

英国退出欧盟的可能性继续打压英镑，英镑兑美元 跌至七年新低1.3964。

全球风险偏好回落及油价下滑拖累澳元等大宗商品相关货币。

澳元兑美元 下滑0.1%报0.7192，上日触及0.7259，为1月初以来高位，因铁矿石价格上涨。

加元兑美元 持稳报1.3808加元，周二因原油价格回落而下跌0.6%。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1013 1.1017 -0.04 +1.41 1.0860

美元/日圆 111.90 112.10 -0.18 -6.98 120.30

欧元/日圆 123.23 123.47 -0.19 -5.55 130.47

美元/瑞郎 0.9921 0.9907 +0.14 -0.97 1.0018

英镑/美元 1.3981 1.4022 -0.29 -5.14 1.4738

美元/加元 1.3805 1.3792 +0.09 -0.25 1.3839

美元/离岸人民币 6.5351 6.5326 +0.04 -0.50 6.5680

澳元/美元 0.7188 0.7202 -0.19 -1.20 0.7275

新西兰元/美元 0.6617 0.6637 -0.30 -3.05 0.6825

澳元/日圆 80.450 80.720 -0.33 -8.18 87.620

新西兰元/日圆 74.050 74.410 -0.48 -9.67 81.980

英镑/日圆 156.47 157.17 -0.45 -11.71 177.22

澳元/新西兰元 1.0863 1.0835 +0.26 +1.87 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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