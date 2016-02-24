中国新债：进出口行下周三将发行6.4亿美元境内美元浮息债，期限三年

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
路透上海2月24日 - 中国进出口银行周三公告，将于下周三(3月2日)在银行间债市簿记建档，数量招标发行6.4亿美元境内美元浮息债，期限三年，票面利率为三个月美元Libor+0.8%。
该期债为进出口行今年第一期境内美元债，起息日和缴款日同为3月9日，3月2日至3月9日为发行期。牵头主承销商包括三菱东京日联银行(中国)、瑞穗银行(中国)和农业银行，主承销商包括民生银行和交通银行。
中债数据显示，政策性银行境内美元债发行主体为国开行和进出口行，其中国开行发行次数偏多。发行金额方面，有记录至今仅逾百亿美元，且基本为浮息品种。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。