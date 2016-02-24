中国新债：进出口行下周三将发行6.4亿美元境内美元浮息债，期限三年

路透上海2月24日 - 中国进出口银行周三公告，将于下周三(3月2日)在银行间债市簿记建档，数量招标发行6.4亿美元境内美元浮息债，期限三年，票面利率为三个月美元Libor+0.8%。

该期债为进出口行今年第一期境内美元债，起息日和缴款日同为3月9日，3月2日至3月9日为发行期。牵头主承销商包括三菱东京日联银行(中国)、瑞穗银行(中国)和农业银行，主承销商包括民生银行和交通银行。

中债数据显示，政策性银行境内美元债发行主体为国开行和进出口行，其中国开行发行次数偏多。发行金额方面，有记录至今仅逾百亿美元，且基本为浮息品种。(完)

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