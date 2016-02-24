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货币新闻 | 2016年 2月 24日 星期三 11:15 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月24日至3月2日

汤森路透2月24日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特
殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：      
  
 开始日期     结束日期(  公布时   公司代码   业绩季度及公司名称
 (日-月-年)   日-月-年)  间                  
 24-2-2016               BMO      TGT.N      Q4 2015 Target Corp 
 24-2-2016               BMO      AES.N      Q4 2015 AES Corp 
 24-2-2016               BMO      LOW.N      Q4 2015 Lowe's Companies Inc 
 24-2-2016               BMO      CHK.N      Q4 2015 Chesapeake Energy Corp 
 24-2-2016               BMO      TJX.N      Q4 2016 TJX Companies Inc 
 24-2-2016               AMC      NFX.N      Q4 2015 Newfield Exploration Co 
 24-2-2016               AMC      HPQ.N      Q1 2016 惠普(HP)
 24-2-2016               AMC      LB.N       Q4 2015 L Brands Inc 
 24-2-2016               AMC      RIG.N      Q4 2015 Transocean Ltd 
 24-2-2016               AMC      CRM.N      Q4 2016 Salesforce.com Inc 
 24-2-2016               AMC      CXO.N      Q4 2015 Concho Resources Inc 
 25-2-2016               BMO      KSS.N      Q4 2015 Kohl's Corp 
 25-2-2016               BMO      PWR.N      Q4 2015 Quanta Services Inc 
 25-2-2016               BMO      PDCO.OQ    Q3 2016 Patterson Companies Inc 
 25-2-2016               BMO      BBY.N      Q4 2016 百思买(Best Buy)
 25-2-2016               BMO      CPB.N      Q2 2016 Campbell Soup Co 
 25-2-2016               BMO      CVC.N      Q4 2015 Cablevision Systems Corp 
 25-2-2016               BMO      ESV.N      Q4 2015 Ensco PLC 
 25-2-2016               BMO      IRM.N      Q4 2015 Iron Mountain Inc 
 25-2-2016               13:00    APA.N      Q4 2015 Apache Corp 
 25-2-2016               21:15    GPS.N      Q4 2015 Gap Inc 
 25-2-2016    29-2-2016  AMC      BRKb.N     Q4 2015 伯克希尔哈撒韦
 25-2-2016               AMC      INTU.OQ    Q2 2016 Intuit Inc 
 25-2-2016               AMC      SWN.N      Q4 2015 Southwestern Energy Co 
 25-2-2016               AMC      EOG.N      Q4 2015 EOG Resources Inc 
 25-2-2016               AMC      MHK.N      Q4 2015 Mohawk Industries Inc 
 25-2-2016               AMC      RRC.N      Q4 2015 Range Resources Corp 
 25-2-2016               AMC      UHS.N      Q4 2015 Universal Health Services Inc 
 25-2-2016               AMC      ADSK.OQ    Q4 2016 Autodesk Inc 
 25-2-2016               AMC      KHC.OQ     Q4 2015 Kraft Heinz Co 
 25-2-2016               AMC      MNST.OQ    Q4 2015 Monster Beverage Corp 
 26-2-2016               BMO      CNP.N      Q4 2015 CenterPoint Energy Inc 
 26-2-2016               12:00    AMT.N      Q4 2015 American Tower Corp 
 26-2-2016               14:00    SRE.N      Q4 2015 Sempra Energy 
 29-2-2016               BMO      NRG.N      Q4 2015 NRG Energy Inc 
 29-2-2016               BMO      ENDP.OQ    Q4 2015 Endo International PLC 
 01-3-2016               BMO      DLTR.OQ    Q4 2015 Dollar Tree Inc 
 01-3-2016               BMO      AZO.N      Q2 2016 Autozone Inc 
 01-3-2016               BMO      PGR.N      Q4 2015 Progressive Corp 
 01-3-2016               BMO      MDT.N      Q3 2016 Medtronic plc 
 01-3-2016               AMC      ROST.OQ    Q4 2015 Ross Stores Inc 
 02-3-2016               13:00    BFb.N      Q3 2016 Brown-Forman Corp 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 李婷仪 审校 杜明霞)

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