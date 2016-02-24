台湾股市：盘中随海外市场下跌，外销订单数据待公布

路透台北2月24日 - 台湾股市周三追随海外市场下跌，即将公布的外销订单数据有可能表明这个出口导向型经济体的疲软时间还会拉长。

0252 GMT，台股加权股价指数 跌0.5%至8,291.12点，周二收涨0.1%。

电子类指数 跌0.6%，金融保险类指数 跌0.5%。

路透调查13家金融机构结果显示，台湾1月外销订单金额料较上年同期衰退9.8%，将为连续第10个月衰退。 该数据定于周三收盘后公布。