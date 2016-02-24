台湾股市：盘中随海外市场下跌，外销订单数据待公布

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透台北2月24日 - 台湾股市周三追随海外市场下跌，即将公布的外销订单数据有可能表明这个出口导向型经济体的疲软时间还会拉长。
0252 GMT，台股加权股价指数 跌0.5%至8,291.12点，周二收涨0.1%。
电子类指数 跌0.6%，金融保险类指数 跌0.5%。
路透调查13家金融机构结果显示，台湾1月外销订单金额料较上年同期衰退9.8%，将为连续第10个月衰退。 该数据定于周三收盘后公布。
鸿海精密 跌0.1%，该公司正在等待日本夏普 对收购提议的决定。处于亏损的日本电子制造商夏普董事会周三展开为期两日的会议，以决定是否要接受鸿海提出的59亿美元收购案。 (完)
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。