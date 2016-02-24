中国新债：农发行下周一将增发至多240亿元固息债，含一至10年五个期限

路透上海2月24日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(29日)招标增发至多240亿元人民币五期债，期限包括一、三、五、七和10年。

其中，一年及七年期品种为该行2016年第一期和第四期第四次增发，三、五、10年分别为今年第二、三、五期固息债的第五次增发；1-10年期债票面利率依次为2.47%、2.77%、3.01%、3.32%和3.33%。