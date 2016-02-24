中国新债：农发行下周一将增发至多240亿元固息债，含一至10年五个期限

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透上海2月24日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(29日)招标增发至多240亿元人民币五期债，期限包括一、三、五、七和10年。
其中，一年及七年期品种为该行2016年第一期和第四期第四次增发，三、五、10年分别为今年第二、三、五期固息债的第五次增发；1-10年期债票面利率依次为2.47%、2.77%、3.01%、3.32%和3.33%。
具体发行条款如下：
2016年第一、二、三、四、五期增发债
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招标规模上限 1/3年：各50亿元；5年：60亿元；7/10年：40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月29日下午14:00-15:00
7/10年：2月29日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 1月6日
发行期 3/1-3/2
上市日 3月4日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
-----------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。