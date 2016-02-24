中国汇市：人民币早盘续跌失守6.53元关口，G20会议前料围绕中间价波动

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
* 人民币早盘跌破6.53元关口
* 客盘购汇仍略偏多
* 市场交投基本围绕中间价波动
* G20会议前汇价仍将窄幅运行
路透上海2月24日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价续跌，并失守6.53元关口。交易员称，近期中间价基本跟随隔夜国际美元波动，且20国集团（G20）会议召开在即，客盘虽仍略偏购汇，但并不会明显偏离中间价太远。
他们并指出，央行仍及时对冲较大客盘购汇需求，主动掌控汇率的跌势；近期离岸CNH 波动明显趋缓，虽然流动性无虞，但与在岸价差基本维持在100点子以内，表明在美联储加息预期减弱及前期监管层一系列措施双重作用下，做空人民币势头暂时缓和。
“这几天即期有点跟着美元波动的意思，但幅度另说啦，毕竟马上G20会议要开了，当然客盘购汇一直偏多，扭转预期太难了。”一中资行交易员称。
G20财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。
中国外管局周二公布的1月银行结售汇逆差环比降近四成，这与一个月前市场的预期大相径庭。分析人士指出，1月8日之后央行干预让汇市趋于平稳，同时央行对机构的窗口指导见效，亦缓解购汇压力。
今年1月香港交易所的美元兑人民币期货录得日平均成交量3,264张合约，为历史高位，相比2015年12月上升58%。香交所首席中国经济学家巴曙松预期，随着人民币中间价形成机制改革，2016年人民币汇率弹性有望进一步增大。
北京时间11:33，人民币兑美元 即期报6.5316元，上日收报6.5264元。今日人民币兑美元中间价 报6.5302元，上日中间价为6.5273元。人民币兑美元即期成交额 为46.15亿美元，上日半日为52亿美元。
全球汇市方面，日圆兑美元及欧元等主要货币周三上涨，因股市及原油价格不振带动避险买盘。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.777元, 上日尾盘为6.779元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5358元, 上一交易日尾盘报6.5345元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5309；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。