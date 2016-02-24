中国汇市：人民币早盘续跌失守6.53元关口，G20会议前料围绕中间价波动

* 人民币早盘跌破6.53元关口

* 客盘购汇仍略偏多

* 市场交投基本围绕中间价波动

* G20会议前汇价仍将窄幅运行

路透上海2月24日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价续跌，并失守6.53元关口。交易员称，近期中间价基本跟随隔夜国际美元波动，且20国集团（G20）会议召开在即，客盘虽仍略偏购汇，但并不会明显偏离中间价太远。

他们并指出，央行仍及时对冲较大客盘购汇需求，主动掌控汇率的跌势；近期离岸CNH 波动明显趋缓，虽然流动性无虞，但与在岸价差基本维持在100点子以内，表明在美联储加息预期减弱及前期监管层一系列措施双重作用下，做空人民币势头暂时缓和。

“这几天即期有点跟着美元波动的意思，但幅度另说啦，毕竟马上G20会议要开了，当然客盘购汇一直偏多，扭转预期太难了。”一中资行交易员称。

G20财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。

中国外管局周二公布的1月银行结售汇逆差环比降近四成，这与一个月前市场的预期大相径庭。分析人士指出，1月8日之后央行干预让汇市趋于平稳，同时央行对机构的窗口指导见效，亦缓解购汇压力。

今年1月香港交易所的美元兑人民币期货录得日平均成交量3,264张合约，为历史高位，相比2015年12月上升58%。香交所首席中国经济学家巴曙松预期，随着人民币中间价形成机制改革，2016年人民币汇率弹性有望进一步增大。

北京时间11:33，人民币兑美元 即期报6.5316元，上日收报6.5264元。今日人民币兑美元中间价 报6.5302元，上日中间价为6.5273元。人民币兑美元即期成交额 为46.15亿美元，上日半日为52亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元及欧元等主要货币周三上涨，因股市及原油价格不振带动避险买盘。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.777元, 上日尾盘为6.779元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5358元, 上一交易日尾盘报6.5345元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5309；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。