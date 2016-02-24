《中国新债预测》国开行10、20年债定位料接近二级，现券疲弱需求一般

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
* 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元
* 招标时间: 2月25日14:30-15:30
* 受访人数: 10位(银行、券商)
* 预测区间：3.05%-3.17%；3.77%-3.90%
* 预测均值: 3.14%；3.84%
路透上海2月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，近期长端现券收益率波动有限，而一级市场亦长短分化，长债表现明显偏弱，考虑返费影响，两期债定位接近二级水平。
北京一银行交易员称，本次10年国开债增发的标的券150218，午后在二级市场上收益率略有上行，“还得看看明天场内的情绪，暂时看和二级市场持平吧；20年发得少，还真是没什么感觉。”
农发行周三下午招标四期固息债，七年、10年、15年、20年期中标利率分别为3.28%、3.37%、3.95%和3.95%，投标倍数为2.29倍、2.28倍、1.44倍和4.61倍。其中10年期略高于中债估值，而20年期定位则稍低于估值，15年期触及投标上限。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.1710%和3.8609%。
明日招标的两期债分别为该行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率依次为3.74%和3.80%，10年期规模不超过120亿元，20年期至多30亿元。
具体发行条款如下：
2015年第18期增发、2016年第5债增发
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发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元
期限/计息方式 固息金融债
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 2月22日
起息日 10年：2015/9/10；20年：1/25
分销期 2/26-2/29
上市日 3/2
基本承销额 不设立
付息频率 按年付息
发行人增发权利 保留
承揽费 10年0.15%；20年0.20%
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑