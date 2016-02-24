《中国新债预测》国开行10、20年债定位料接近二级，现券疲弱需求一般

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债

* 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元

* 招标时间: 2月25日14:30-15:30

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间：3.05%-3.17%；3.77%-3.90%

* 预测均值: 3.14%；3.84%

路透上海2月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，近期长端现券收益率波动有限，而一级市场亦长短分化，长债表现明显偏弱，考虑返费影响，两期债定位接近二级水平。

北京一银行交易员称，本次10年国开债增发的标的券150218，午后在二级市场上收益率略有上行，“还得看看明天场内的情绪，暂时看和二级市场持平吧；20年发得少，还真是没什么感觉。”

农发行周三下午招标四期固息债，七年、10年、15年、20年期中标利率分别为3.28%、3.37%、3.95%和3.95%，投标倍数为2.29倍、2.28倍、1.44倍和4.61倍。其中10年期略高于中债估值，而20年期定位则稍低于估值，15年期触及投标上限。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.1710%和3.8609%。

明日招标的两期债分别为该行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率依次为3.74%和3.80%，10年期规模不超过120亿元，20年期至多30亿元。

具体发行条款如下：

2015年第18期增发、2016年第5债增发

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发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元

期限/计息方式 固息金融债

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 2月22日

起息日 10年：2015/9/10；20年：1/25

分销期 2/26-2/29

上市日 3/2

基本承销额 不设立

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留

承揽费 10年0.15%；20年0.20%