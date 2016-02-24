中国债市动态：利率债一级强势但二级僵持未改，信用债需求仍热络

路透上海2月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率微升，虽然国债招标情况理想，但二级僵持市况未改，国债期货也窄幅整理；相较利率债的平淡市况，信用债需求最近较为火热，尽管一级供给量很大，不过市场承接仍相当轻松。

交易员指出，受缴税等因素影响，资金面较之前明显趋紧，年初信贷的爆发式增长，也令政策面预期偏向谨慎，虽然债市配置盘尚无太大波动，但短期内收益率也难有向下动力，而对于隐含的政策风险等也不得不防。

“（利率债收益率）上了一点点，大概1bp（基点）以内，”上海一券商交易员称。

他并谈到，近期利率债波动很小，不过信用债需求还是非常好，“每天大几十只债发发发，全吃得下。”

华东一银行交易员亦表示，随着票息的不断下滑，债市的交易获利空间逐步被压缩，今年机构可能会更为轻交易重配置，票息相对稍高的信用债也因此受捧，其中违约概率更小的城投债更是热点。

虽然二级市场波澜不兴，但在一级市场方面，配置需求依旧较为强劲。财政部上午招标续发行的200亿元人民币三年期国债，加权中标收益率为2.4245%，明显低于市场预测均值2.50%；该期债边际中标收益率为2.4506%，投标倍数3.12倍。

上海一银行交易员则指出，目前市场仍比较纠结，基本面和货币政策不支持利率继续下行，年初信贷成为银行优先配置的资产，至少从一季度看，债市的资产荒并不明显，而信贷超增太多，一旦货币政策微调，“债券肯定是第一个躺枪的。”

央行公开市场今日将进行400亿元人民币的逆回购操作，期限七天，利率继续持平在2.25%。据此计算，公开市场单日净投放300亿元。

央行上周四稍晚公布，延续前期增加公开市场操作频率的有关安排，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将予以说明。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1575%/3.1525%，上日尾盘为3.1550%/3.1400%。