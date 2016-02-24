中国货币市场：缴税扰动回购利率小涨，公开市场净投放难缓偏紧势头

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
路透上海2月24日 - 中国银行间市场周三主要回购利率均小涨，公开市场单日净投放亦未明显缓解资金面偏紧势头。交易员称，月度缴税因素对流动性扰动未减，同时近期公开市场到期量偏大而央行逆回购投放不及预期，令场内资金一定程度吃紧，而大行融出偏少亦令拆借更为不易。
他们并表示，此前市场宽松乐观情绪略显谨慎，但在公开市场每日操作护航下，多数机构表示尚勿需过分忧虑，料央行还将多渠道平稳流动性格局。
“（资金）还是有点紧，隔夜、七天都是，大行很早就出完了，就国开后面还有一些供给，”上海一银行交易员指出，昨天下午资金就开始趋紧，不过大家觉得天天做逆回购也没太在意，从今天的情况看，估计明天的逆回购需求会增多。
央行公开市场今日进行400亿元人民币七天期逆回购操作，利率仍稳于2.25%。据此计算，公开市场单日净投放300亿元。据路透统计，本周共有9,600亿元逆回购到期（包括上周六和周日的到期部分），其中今日逆回购到期100亿元，明日到期3,400亿元。
上海另一银行交易员则称，因春节假期因素，月度缴税顺延到本周陆续开始，可能是造成资金偏紧的因素之一；同时较之公开市场巨大到期量，央行逆回购操作则有所缩量，而明日还将有例行存款准备金调整，均是造成资金偏紧的原因。
“明天到期量大，估计央行逆回购会放量，实在不行还会有MLF(中期借贷便利)，手段很多，”他说，此外周五还将有可转债申购，不排除部分机构提前准备申购资金的可能性。
白云机场 最新公告称，将于2月26日（周五）发行35亿元可转债。
央行上周四稍晚公布，延续前期增加公开市场操作频率的有关安排，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将予以说明。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9575 1.9221 +3.54
七天 2.3210 2.2705 +5.05
14天 2.4946 2.4452 +4.94
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.0700 1.3450 +72.50
七天 2.3300 2.0000 +33.00
14天 2.1750 2.1950 -2.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9700 1.9400 +3.00
七天 2.4100 2.3200 +9.00
14天 2.5300 2.4800 +5.00
Shibor
其中:隔夜 1.9560 1.9330 +2.30
七天 2.2950 2.2830 +1.20
三个月 2.9010 2.9270 -2.60
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 张喜良)
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