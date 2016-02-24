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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 12:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆小幅跌落112.00左右的区间

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    * 美元/日圆小幅跌落位于约112.00的区间，交叉盘卖压受到注意
    * 英镑/日圆下行压力持续，澳元/日圆、新西兰元/日圆再次遭抛售
    * 美元/日圆初步支撑位在111.75-80下方，今日低点为111.75，上日
低点在111.77
    * 向下一直至111.50-60有买单支撑，2月12日低点111.60的下方有停
止单
    * 接下来的支撑点约在111.00，2月11日大跌时的低点110.99下方有
庞大停止单
    * 美国公债收益率走势迟滞以及日股日经指数下跌构成压力。
    (完)
  
 (编译 李婷仪 审校 李爽)

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