《汇市简讯》美元/日圆小幅跌落112.00左右的区间

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
0413GMT * 美元/日圆小幅跌落位于约112.00的区间，交叉盘卖压受到注意 * 英镑/日圆下行压力持续，澳元/日圆、新西兰元/日圆再次遭抛售 * 美元/日圆初步支撑位在111.75-80下方，今日低点为111.75，上日 低点在111.77 * 向下一直至111.50-60有买单支撑，2月12日低点111.60的下方有停 止单 * 接下来的支撑点约在111.00，2月11日大跌时的低点110.99下方有 庞大停止单 * 美国公债收益率走势迟滞以及日股日经指数下跌构成压力。 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。