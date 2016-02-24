《汇市简讯》美元/日圆小幅跌落112.00左右的区间

0413GMT * 美元/日圆小幅跌落位于约112.00的区间，交叉盘卖压受到注意 * 英镑/日圆下行压力持续，澳元/日圆、新西兰元/日圆再次遭抛售 * 美元/日圆初步支撑位在111.75-80下方，今日低点为111.75，上日 低点在111.77 * 向下一直至111.50-60有买单支撑，2月12日低点111.60的下方有停 止单 * 接下来的支撑点约在111.00，2月11日大跌时的低点110.99下方有 庞大停止单 * 美国公债收益率走势迟滞以及日股日经指数下跌构成压力。 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)