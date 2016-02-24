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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 13:19 BJT

韩国经济：最近家庭债务大增有利于经济复苏--企划财政部

路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部周三在声明中表示，最近家庭债务大增通过提振不动产交易和刺激支出，帮助了经济复苏。

企划财政部表示，今年家庭债务增长在数量上预计会放缓，但贷款质量可能持续改善。

韩国央行今日稍早公布的数据显示，第四季家庭信贷增长为近九年来最快。(完)

(编译 张涛；审校 王兴亚)

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