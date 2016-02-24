韩国经济：最近家庭债务大增有利于经济复苏--企划财政部

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部周三在声明中表示，最近家庭债务大增通过提振不动产交易和刺激支出，帮助了经济复苏。
企划财政部表示，今年家庭债务增长在数量上预计会放缓，但贷款质量可能持续改善。
韩国央行今日稍早公布的数据显示，第四季家庭信贷增长为近九年来最快。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。