韩国数据：第四季家庭信贷同比增长11.2%，录得近九年来最快增速

路透首尔2月24日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国10-12月当季家庭信贷创下近九年来的最快同比增速，连续第六个季度加速增长，受益于利率处于记录低点。

央行的初步数据显示，第四季包括贷款和其他信贷在内的韩国家庭信贷较上年同期增长11.2%或121.7万亿(兆)韩元(988.7亿美元)，总额达到1,207.0万亿韩元。

上述增长速度高于去年第三季的10.4%，并且是2007年第一季同比增加11.3%以来的最快增速。

该数据可能打击认为最早可能3月降息的市场普遍观点。家庭信贷快速增长一直是央行不愿意降息的一项理由。目前韩国利率处于纪录低点1.50%。(完)