韩国数据：第四季家庭信贷同比增长11.2%，录得近九年来最快增速

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国10-12月当季家庭信贷创下近九年来的最快同比增速，连续第六个季度加速增长，受益于利率处于记录低点。
央行的初步数据显示，第四季包括贷款和其他信贷在内的韩国家庭信贷较上年同期增长11.2%或121.7万亿(兆)韩元(988.7亿美元)，总额达到1,207.0万亿韩元。
上述增长速度高于去年第三季的10.4%，并且是2007年第一季同比增加11.3%以来的最快增速。
该数据可能打击认为最早可能3月降息的市场普遍观点。家庭信贷快速增长一直是央行不愿意降息的一项理由。目前韩国利率处于纪录低点1.50%。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
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