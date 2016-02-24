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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 14:02 BJT

新兴汇市：马币领跌亚币，强劲GDP数据支撑坡元

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 111.75 112.12 +0.33 +7.65 120.30

坡元 1.4059 1.4075 +0.11 +0.83 1.4175

台币 33.261 33.485 +0.67 -0.59 33.066

韩元 1234.10 1231.10 -0.24 -4.79 1174.95

泰铢 35.72 35.74 +0.06 +0.84 36.02

菲律宾披索 47.69 47.64 -0.09 -1.65 46.90

印尼卢比 13445.00 13420.00 -0.19 +2.53 13785.00

印度卢比 68.58 68.57 -0.01 -3.54 66.15

马币 4.2350 4.1955 -0.93 +1.30 4.2900

人民币 6.5318 6.5264 -0.08 -0.61 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/张若琪/郑茵 审校 王兴亚/蔡美珍)

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