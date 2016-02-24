新兴汇市：马币领跌亚币，强劲GDP数据支撑坡元

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
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印度卢比 68.58 68.57 -0.01 -3.54 66.15
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全部现汇报价 (编译 张涛/张若琪/郑茵 审校 王兴亚/蔡美珍)
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。