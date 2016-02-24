国际油市：油价延续跌势，因产油国争执不下且美国原油库存增加

油价下跌是因为，石油输出国组织(OPEC)成员国在冻结或削减产量方面明显缺乏合作。

沙特阿拉伯石油部长欧那密周二表示，他有信心将有更多产油国支持冻结产油量在目前水平的提议，有关磋商预期在下月进行，但他实际上也排除了主要产油国将很快减产的可能性。

俄罗斯已暂时同意将产量冻结在1月水准；伊朗则认为冻产提议很可笑，因为这将有碍伊朗重新拿回在西方制裁期间所失去的市场份额。

伊朗通讯社ISNA援引伊朗石油部长尚甘尼的话称，“一些我们的邻国在最近几年将产量增加至每日1,000万桶，并出口这么多的产量，如今竟然说我们应该合力冻结产量。”

“因此，他们应该把产量冻结在1,000万桶，而我们应该冻结在100万桶，这真是可笑的提议，”他说。

新加坡经纪商辉立期货预计，原油价格在未来几个月将在每桶28-36美元的区间交投。

目前每日有100-200万桶原油过剩供应，全球的储油设施中都注满了无人问津的供应。

美国石油协会(API)周二称，2月19日止当周美国原油库存大增710万桶，至5.062亿桶，路透调查的分析师预计为增加340万桶。库欣原油库存增加30.7万桶。

能源资料协会(EIA)将在周三稍晚公布官方库存数据。(完)

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