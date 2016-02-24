《中国企业债发行日程表》--2月24日

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *山东铁路 20 15 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 海通证券 建设投资 (第10年末附投资人选择权) ========================================================================================= 福建省投资 10 8 2/25簿记建档 *上限4.20% AAA 2/26-3/1 兴业证券 开发集团 (第五年末附投资人选择权) ========================================================================================= 新密财源 8.8 7 2/26簿记建档 -- AA 2/29-3/2 中原证券 城市开发建设 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保提供担保) ========================================================================================= 苏州恒澄 15 7 2/29簿记建档 -- AA 3/1-3/2 长城证券 建设发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 陕西旅游集团 3.5 7 2/29簿记建档 -- AA 3/1-3/3 国海证券
(第五年末附投资人选择权) ========================================================================================= 威海城市 16 7 3/1簿记建档 -- AA+ 3/2-3/4 中泰证券 开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) =========================================================================================
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑