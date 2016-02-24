《汇市简讯》美元/日圆暂时守在111高档区域，停止单在111.50下方

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
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* 美元/日圆呈观望形态，短暂升破112日圆后，跌至111.63
* 目前在112.00上方似乎阻力沉重，买单看至111.50，但之下有停止单
* 不安情绪再度弥漫，主要为外资顾忌日本当局可能进行的价格维持行动及日本央行询价
* 日圆交叉汇率再度处于领头地位--今日为澳元/日圆及新西兰元/日圆，皆遭抛售
* 英镑/日圆亦走跌，许多市场人士现在转而看向测试150
* 美债收益率走疲，日股日经指数下跌0.85%，及风险意愿降温，皆打压美元/日圆
(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。