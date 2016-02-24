版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 14:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆暂时守在111高档区域，停止单在111.50下方

0615GMT

* 美元/日圆呈观望形态，短暂升破112日圆后，跌至111.63

* 目前在112.00上方似乎阻力沉重，买单看至111.50，但之下有停止单

* 不安情绪再度弥漫，主要为外资顾忌日本当局可能进行的价格维持行动及日本央行询价

* 日圆交叉汇率再度处于领头地位--今日为澳元/日圆及新西兰元/日圆，皆遭抛售

* 英镑/日圆亦走跌，许多市场人士现在转而看向测试150

* 美债收益率走疲，日股日经指数下跌0.85%，及风险意愿降温，皆打压美元/日圆

(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐