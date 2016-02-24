《汇市简讯》英镑/美元再度下探低点，但跌速或放缓

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
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* 英镑/美元仍遭打压，但下跌速度可能在减缓
* 英镑/日圆昨天跌势快速且巨大，今日在亚洲盘缓慢下滑
* 走势仍倾向下行，但一些投资人了结空仓获利，目前不放心重新建仓
* 英镑/美元在亚洲盘从1.4029美元跌至1.3964，一开始下跌后曾出现买盘，但之后再度下跌
* 在2009年3月低点1.3655之前，除了一些整数关卡外，没有什么大型支撑位
* 欧元/英镑由0.7854英镑升至0.7884，或许很快将上探0.7900。2月11日高点在0.7897(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。