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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 14:43 BJT

《汇市简讯》英镑/美元再度下探低点，但跌速或放缓

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* 英镑/美元仍遭打压，但下跌速度可能在减缓

* 英镑/日圆昨天跌势快速且巨大，今日在亚洲盘缓慢下滑

* 走势仍倾向下行，但一些投资人了结空仓获利，目前不放心重新建仓

* 英镑/美元在亚洲盘从1.4029美元跌至1.3964，一开始下跌后曾出现买盘，但之后再度下跌

* 在2009年3月低点1.3655之前，除了一些整数关卡外，没有什么大型支撑位

* 欧元/英镑由0.7854英镑升至0.7884，或许很快将上探0.7900。2月11日高点在0.7897(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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