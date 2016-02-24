美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)称，美国没有实施 负利率的计划，但是在研究相关事宜。“我们距此还有一定距离，”费舍尔在一场能源会议 上称。他称丹麦等国实施负利率的效果“比人们预期更好，”尤其是抑制资本快速流入方面 。他还表示，相信中国政府在调控汇率政策上取得进展。 费舍尔另提到，全球金融市场近期低迷是否会对美国经济产生巨大影响，这一点目前还 不清楚。此番讲话表明，(市场出现的)这个小插曲可能仍不会对美联储的计划产生太大影响 。 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美联储应考虑在3月举行的下次会议上升息 。“无疑应对此进行考虑，”乔治对Bloomberg Radio说。乔治今年在美联储利率决策委员 会具有投票权，她称会等到3月15-16日再决定是否支持升息。 英国央行总裁卡尼表示，为了打消外界对英国央行在提振经济方面弹药不足的疑虑，如 有必要，可能采取降息和扩大债券购买计划的举措。卡尼在对议员发表讲话时称，随着经济 继续增长，未来三年英国升息的可能性更高。目前英国利率处于纪录低位0.5%。卡尼提到新 兴市场风险加剧，并称若有必要英国央行可以推出更多刺激举措。 日本央行总裁黑田东彦表示，如果近期金融市场动荡损及经济，该央行将毫不犹豫地进 一步放宽货币政策。他还称，日圆最近上涨主要归因于美元全线下滑，这也推高了其他货币 兑美元的汇率。 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)暗示，宽松货币政策可能达到极限，他警告称单靠 货币政策不足以保护国家免受全球经济问题的影响。乔丹亦淡化负利率的作用。有些人将乔 丹上述言论视为暗示欧洲央行在考虑进一步放宽政策时应谨慎行事。但同样地，一些投资者 认为这意味着瑞士采取更多举措的意愿消退。 中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写工作论文称，为进一步改善货币政策通过债券 市场的传导效果，建议增加短期（两年及两年以内）国债发行量和发行次数，加强央行对短 期债券利率和货币市场利率的引导。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.00% 2016年2月18日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 白云)