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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 14:47 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)称，美国没有实施
负利率的计划，但是在研究相关事宜。“我们距此还有一定距离，”费舍尔在一场能源会议
上称。他称丹麦等国实施负利率的效果“比人们预期更好，”尤其是抑制资本快速流入方面
。他还表示，相信中国政府在调控汇率政策上取得进展。 
    费舍尔另提到，全球金融市场近期低迷是否会对美国经济产生巨大影响，这一点目前还
不清楚。此番讲话表明，(市场出现的)这个小插曲可能仍不会对美联储的计划产生太大影响
。 
    
    美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美联储应考虑在3月举行的下次会议上升息
。“无疑应对此进行考虑，”乔治对Bloomberg Radio说。乔治今年在美联储利率决策委员
会具有投票权，她称会等到3月15-16日再决定是否支持升息。 
    
    英国央行总裁卡尼表示，为了打消外界对英国央行在提振经济方面弹药不足的疑虑，如
有必要，可能采取降息和扩大债券购买计划的举措。卡尼在对议员发表讲话时称，随着经济
继续增长，未来三年英国升息的可能性更高。目前英国利率处于纪录低位0.5%。卡尼提到新
兴市场风险加剧，并称若有必要英国央行可以推出更多刺激举措。 
        
    日本央行总裁黑田东彦表示，如果近期金融市场动荡损及经济，该央行将毫不犹豫地进
一步放宽货币政策。他还称，日圆最近上涨主要归因于美元全线下滑，这也推高了其他货币
兑美元的汇率。 
        
    瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)暗示，宽松货币政策可能达到极限，他警告称单靠
货币政策不足以保护国家免受全球经济问题的影响。乔丹亦淡化负利率的作用。有些人将乔
丹上述言论视为暗示欧洲央行在考虑进一步放宽政策时应谨慎行事。但同样地，一些投资者
认为这意味着瑞士采取更多举措的意愿消退。 

    中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写工作论文称，为进一步改善货币政策通过债券
市场的传导效果，建议增加短期（两年及两年以内）国债发行量和发行次数，加强央行对短
期债券利率和货币市场利率的引导。 
  美国       联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
             基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.625%                 2015年12月17日降12.5基点
             担保放款融通利率2%             2015年12月17日降12.5基点
             短期融通利率3.875%             2015年12月17日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.50%              2015年12月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.00%                  2016年2月18日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.5%               2016年2月11日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率6.25%                2015年11月19日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 白云)

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