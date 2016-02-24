台湾金融：土地银行拟扩增公债部位，今年目标增300亿至1,000亿台币

路透台北2月24日 - 台湾大型公股银行--土地银行周三称，为提高资用运用收益率及流动性覆盖比率，拟采“殖利率逢高伺机买进”策略，逐步扩增公债部位；今年的目标是自目前的逾700亿台币，提高至1,000亿台币。

土银副总经理黄贞静表示，为因应各国相继采行负利率政策，该行去年把公债部位提高到逾700亿台币，创下历史新高水准，今年拟进一步扩增公债部位。

〞今年的目标是把公债持有上限拉高到1,000亿台币。〞她对路透说。

她指出，以往土银持有公债的部位约占整体剩余资金的10%；但去年为因应市场利率往下走，把公债持有部位提高到700亿台币以上，占剩余资金的比重亦自10%提高至13%以上；今年的目标是把公债持有上限拉高到1,000亿台币，约占整体剩余资金的15%。

在外币债券方面，黄贞静表示，目前土银持有的外币债券部位约5亿美元，为公股行库中水位相对较低者。为提升资金运用收益率，今年亦将提高持有的部位，虽未设定目标，但至少会增持10%。

据台湾金管会统计，土银为本地排名第10大的银行，至去年底存款达2.14兆台币，资产总额为2.5兆台币。(完)