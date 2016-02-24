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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 15:30 BJT

日本债市：公债价格上涨，央行购债操作后10-40年券收益率创新低

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.215% -1.0 -0.205%

五年期公债 -0.195% -2.0 -0.175%

10年期公债 -0.050% -4.5 -0.005%

20年期公债 0.605% -6.0 0.665%

30年期公债 0.920% -6.0 0.980%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.98 +0.38 151.60

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/汪红英；审校 艾茂林/李春喜)

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