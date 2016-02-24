背景资料：预测机构对2016年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京2月24日 - 路透调查显示，受宽松政策继续支持及热点城市带动，2016年中国住宅市场均价预计温和上涨，同时随着去库存逐步推进，今年房地产投资增速有望止跌企稳。

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路透调查问卷以及15家受访机构的回复汇总如下:

1. 您预计2016年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度 (%) ?

13家接受调查的分析机构的预估中值显示，2016年上半年住宅均价将上涨3%，全年涨幅为4%。

2. 您认为2016年房价上涨或者下跌的主要原因是什么？

受访者认为房价将上涨的原因主要包括：政策（包括货币政策）继续放松、发达城市较好表现带动整体房价上升。房价涨幅有限则出于高库存的影响。

3. 您认为中国的房地产市场高库存的困境何时能得到缓解？为什么？

多数接受调查的分析机构预计高库存需要两年以上，仅两家认为一年之内有希望缓解。

4. 您觉得房地产投资增速在2016年会继续回落吗？为什么？

五位受访者认为投资增速会继续回落，10位认为不会。

5. 您觉得哪些城市或地区2016年会出现较大幅度的房价下跌？为什么？

受访者房价会出现较大幅度下跌的地区集中在库存较高的三四线城市，尤其是东北、西北偏远及交通不便利的三四线、人口净流出地区等。

6. 您认为2016年中央政府是否还会出台政策支持房地产市场？为什么? 如会，会采取哪些措施？

受访者均认为支持房地产市场的政策会继续出台。可能采取的措施包括：货币政策进一步放松（降准降息）、下调交易税费、降首付比例、继续放松公积金政策、推进购租并举的模式等。

7. 从1到10的范围内，您觉得目前中国平均房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。

13家接受调查的分析机构的预测中值为7，预测区间为3-9。12家认为房价偏高(>5)。