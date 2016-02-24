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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 15:25 BJT

台湾债市：指标公债殖利率收小升，短率动摇向上影响持券信心

* 指标10年券收盘殖利率收盘小升
    * 短率走高令10年公债气氛受影响
    * 10年券发行前殖利率明日看0.85-0.87%

    路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债殖利率 发行前交易周三小幅收高。
交易商表示，连续几次的初级标售不利令短率动摇向上，今日10年公债稍受影响，持券信心
不足，收盘反而转小升。
    
    交易商认为，今日10年公债气氛稍有转变，谨慎保守心态稍浓。两年定存单的标售结果
，受到近期短率向上的影响而趋高。部分银行认为，10年公债虽有高额空单保护，但也不免
要面对初级标售时投资盘的胃纳如何的考验，结局尚难论定。
    
    〞我们顺势而为...就算(殖利率)上来也不会反映太多，〞一位大型银行业交易主管表
示。
    
     他们认为，10年公债本次标售300亿台币，金额并不高，几家大买盘的想法主导结果，
这令标售利率更难以猜测。
    
    目前多家银行交易员认为，10年公债就算标得不如预期，利率也不至于突破0.90%的关
卡，多数人目前最高估在0.88%左右的水位。
    
    〞平心而论，十年债市场想做空的人蛮多，投资盘都会认为太低了，不是正常的投资水
准，〞另一位大型公营银行交易员说。
    
    前述交易员表示，10年公债这个殖利率已反映了3月央行会降息一码(25基点)，但这不
太符合央行以往操作多降半码的惯性。
    
    〞我看它(10年公债殖利率)一定要反弹的，只不过是何时，〞前述交易员说。
    
    今日午间标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.428%，终结连14个月的
下跌走势；标售结果高于市场预估的0.415-0.425%。 上日标的364天期定存单0
.349%，也高于市场预估的0.32-0.33%。
          
    交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.85-0.87%。 
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    +1.00     0.5600%  0.5600-0.5879%       8.0
 10   105/4                    +0.86     0.8536%  0.8350-0.8565%     156.0
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10     105/4                       0.8536%
   5    104/13                       0.5600%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                       0.4000%
 (完)          

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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