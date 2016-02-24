台湾债市：指标公债殖利率收小升，短率动摇向上影响持券信心

* 指标10年券收盘殖利率收盘小升 * 短率走高令10年公债气氛受影响 * 10年券发行前殖利率明日看0.85-0.87% 路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债殖利率 发行前交易周三小幅收高。 交易商表示，连续几次的初级标售不利令短率动摇向上，今日10年公债稍受影响，持券信心 不足，收盘反而转小升。 交易商认为，今日10年公债气氛稍有转变，谨慎保守心态稍浓。两年定存单的标售结果 ，受到近期短率向上的影响而趋高。部分银行认为，10年公债虽有高额空单保护，但也不免 要面对初级标售时投资盘的胃纳如何的考验，结局尚难论定。 〞我们顺势而为...就算(殖利率)上来也不会反映太多，〞一位大型银行业交易主管表 示。 他们认为，10年公债本次标售300亿台币，金额并不高，几家大买盘的想法主导结果， 这令标售利率更难以猜测。 目前多家银行交易员认为，10年公债就算标得不如预期，利率也不至于突破0.90%的关 卡，多数人目前最高估在0.88%左右的水位。 〞平心而论，十年债市场想做空的人蛮多，投资盘都会认为太低了，不是正常的投资水 准，〞另一位大型公营银行交易员说。 前述交易员表示，10年公债这个殖利率已反映了3月央行会降息一码(25基点)，但这不 太符合央行以往操作多降半码的惯性。 〞我看它(10年公债殖利率)一定要反弹的，只不过是何时，〞前述交易员说。 今日午间标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.428%，终结连14个月的 下跌走势；标售结果高于市场预估的0.415-0.425%。 上日标的364天期定存单0 .349%，也高于市场预估的0.32-0.33%。 交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.85-0.87%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +1.00 0.5600% 0.5600-0.5879% 8.0 10 105/4 +0.86 0.8536% 0.8350-0.8565% 156.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8536% 5 104/13 0.5600% 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.4000% (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)