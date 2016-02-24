德国个股：安联寻求出售在韩国的寿险业务--消息人士

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透香港2月24日 - 据直接了解情况的消息人士称，欧洲最大保险商--德国安联 正寻求出售旗下的韩国寿险业务，这是在困难的低利率环境下进行的全球重整行动的一部分。
消息人士称，安联的韩国寿险资产吸引到一些中国买家的兴趣，比如安邦保险集团和复星国际 都在考虑出价。其中一位消息人士透露，这项资产估值为5亿美元。
一位消息人士称，美国保险商保德信金融集团 和韩国本土的金融机构也都在考虑提出报价。因谈判处于保密阶段，消息人士拒绝具名。
一位安联的发言人拒绝就是否出售韩国寿险业务一事发表评论。复星国际和安邦保险也拒绝置评。保德信尚未立即对置评要求做出回复。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑