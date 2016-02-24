德国个股：安联寻求出售在韩国的寿险业务--消息人士

路透香港2月24日 - 据直接了解情况的消息人士称，欧洲最大保险商--德国安联 正寻求出售旗下的韩国寿险业务，这是在困难的低利率环境下进行的全球重整行动的一部分。

消息人士称，安联的韩国寿险资产吸引到一些中国买家的兴趣，比如安邦保险集团和复星国际 都在考虑出价。其中一位消息人士透露，这项资产估值为5亿美元。

一位消息人士称，美国保险商保德信金融集团 和韩国本土的金融机构也都在考虑提出报价。因谈判处于保密阶段，消息人士拒绝具名。

一位安联的发言人拒绝就是否出售韩国寿险业务一事发表评论。复星国际和安邦保险也拒绝置评。保德信尚未立即对置评要求做出回复。（完）