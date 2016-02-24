表格：外资在韩国股市卖超166亿韩元

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透首尔2月24日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超166亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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2月24日 -16.6 -16.6 -32.6
^2月23日 -4.8 -52.4 -15.6
2月22日 35.5 -47.3 -53.7
2月19日 171.6 -69.4 -178.4
2月18日 86.4 136.8 -302.0
2月17日 -19.6 69.4 -158.8
2月16日 85.8 83.7 -230.7
2月15日 -124.0 220.7 -124.1
2月12日 -297.8 428.7 -190.3
2月11日 -167.7 61.5 43.0
2月 5日 0.4 565.9 -152.7
2月 4日 149.8 170.3 -359.9
2月 3日 -190.5 -1.2 124.2
2月 2日 -30.0 -54.3 27.7
2月 1日 185.6 3.2 -239.3
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本月以来 -136.1 1,500.1 -1,843.2
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今年以来 -3,102.3 4,637.4 -691.4
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注：^ 2月23日为修正后数据。(完)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑