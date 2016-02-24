《汇市简讯》欧洲盘初：油价跌势持续令市场气氛偏向保守

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
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* 澳元/美元跌0.14%，新西兰元/美元跌0.26%，英镑/美元跌0.17%，澳元/日圆跌0.21%
* 美元/人民币跌0.09%，美元/马币升0.61%，美元/韩元升0.27%，美元/坡元跌0.23%
* 日股日经指数跌0.85%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.22%，美国原油跌1.35%，布兰特原油跌0.63%，美国10年期公债收益1.7329%
* 沙特油长排除减产的可能性，预计更多主要产油国将支持“冻产”
* 美联储副主席费舍尔称，近期市场动荡或不会对经济产生太大影响 (完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑