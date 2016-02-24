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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 15:32 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：油价跌势持续令市场气氛偏向保守

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* 澳元/美元跌0.14%，新西兰元/美元跌0.26%，英镑/美元跌0.17%，澳元/日圆跌0.21%

* 美元/人民币跌0.09%，美元/马币升0.61%，美元/韩元升0.27%，美元/坡元跌0.23%

* 日股日经指数跌0.85%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.22%，美国原油跌1.35%，布兰特原油跌0.63%，美国10年期公债收益1.7329%

* 沙特油长排除减产的可能性，预计更多主要产油国将支持“冻产”

* 美联储副主席费舍尔称，近期市场动荡或不会对经济产生太大影响 (完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

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