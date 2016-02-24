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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 15:40 BJT

全球金市：金价处1,200美元上方力守上日涨幅，受避险买盘支撑

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价格 变动 涨跌%

现货金 1225.6 -1.46 -0.12

现货银 15.24 -0.05 -0.33

现货铂金 938 -6.1 -0.65

现货钯金 498 0.22 0.04

COMEX期金 1226.2 3.6 0.29

COMEX期银 15.245 0.005 0.03

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/高琦 审校 于春红)

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