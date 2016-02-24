表格：台湾1月M2年增率降至5.63%，因外资汇出及银行放款与投资减缓

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透台北2月24日 - 台湾央行周三公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至5.63%，主要是受到外资呈净汇出，以及银行放款与投资减缓影向；央行称，1月分外资共净汇出10.19亿美元。
在M1B年增率方面，央行表示，1月年增率升至6.92%，主要是农历春节前资金需求较高所致。
〞1月分外资是净汇出的，但2月初以来外资是呈净汇入的，到2月22日为止净汇入10亿美元以上。〞台湾央行经济研究处副处长吴懿娟说。
央行并公布，至1月底止全体货币机构外汇存款余额进一步突破4.7兆台币大关，达4兆7,925亿台币；较12月底大增加965亿台币。
吴懿娟表示，外存大增除了货款之外，主要是1月分国际金融市场动荡，企业和个人处分海外资产；例如：投资人赎回海外基金等，且大部分存放在美元存款，致1月外存大增。
2016年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。
M2 M1B
2016年
1月 5.63 6.92
2015年
12月 5.68 6.37
11月 6.39 6.73
10月 6.58 6.75
9月 6.50 6.62
8月 6.01 5.86
7月 6.06 5.66
6月 6.53 6.09
5月 6.81 6.18
4月 6.53 5.58
3月 6.57 5.87
2月 6.51 6.12
1月 5.86 5.03
2014年
12月 5.85 6.90
11月 5.22 6.95
10月 4.98 7.18
9月 5.31 7.36
8月 5.64 7.56
7月 5.63 7.65
6月 5.74 7.46
5月 5.91 8.14
4月 6.24 9.10
3月 5.89 8.87
2月 5.61 8.63
1月 5.97 9.93
2013年
12月 5.75 8.50
11月 6.05 8.85
10月 5.99 8.58
9月 5.54 8.05
8月 5.41 8.31
7月 5.42 8.63
6月 4.82 7.89
5月 4.32 7.04
4月 3.71 5.72
3月 3.78 6.03
2月 3.53 5.66
1月 2.99 3.97(完)
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