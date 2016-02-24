表格：台湾1月M2年增率降至5.63%，因外资汇出及银行放款与投资减缓

〞1月分外资是净汇出的，但2月初以来外资是呈净汇入的，到2月22日为止净汇入10亿美元以上。〞台湾央行经济研究处副处长吴懿娟说。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。