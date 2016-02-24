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市场报道 | 2016年 2月 24日 星期三 16:37 BJT

全球贵金属：2月23日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

路透2月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量与周一持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 24,186,990.1 2月23日 24,186,990.1 2月22日 0.0 0.00%

iShares 311,618,510.2 2月23日 311,618,510.2 2月22日 0.0 0.00% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 于春红)

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