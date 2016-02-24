全球贵金属：2月23日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

企业并购：中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透2月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量与周一持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 24,186,990.1 2月23日 24,186,990.1 2月22日 0.0 0.00%
iShares 311,618,510.2 2月23日 311,618,510.2 2月22日 0.0 0.00% (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 于春红)
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。