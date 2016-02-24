人民币衍生品：掉期曲线略有上行但仍在低位，美元拆借需求缓和

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透北京2月24日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三略上行，期权波动率 震荡略走高，美元拆借利率平稳略降。交易员称，央行在即期市场干预力度减少，但仍有在掉期市场换美元的需求，掉期曲线仍在低位徘徊。
他们并表示，今日资金盘开始略紧，掉期点子有所反弹。掉期曲线长端隐含着未来降息降准的可能所以仍属偏低；短端相对均衡。掉期市场成交量保持活跃。而美元拆借需求有所下降，交易多为1个月内的近端拆借。
“汇率还是靠央行稳住的，虽然干预减少了，但还是掉期在换美元。说白了央行没钱。”一股份行交易员称。
亦有交易员表示，当前掉期点子的走势焦点在于利率。年后逆回购到期量比较大，资金量略紧，如果这个状态持续，掉期点子可能会往上。
“美元拆借利率比上个月有所下降。之前央行要干预即期市场，中资大行都在收集美金，利率高一些；现在缓和了很多，中资行已经在远端出美元了。”一外资行交易员称。
北京时间15:56，美元/人民币一周期掉期 报26个点子，一个月期 报111个点子，一年期 报885点子，较上周三分别上升20.93%、5.71%和3.51%。
而境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为5.300/5.900，6个月期的平价期权 报价为5.100/5.800，较上周三略走高。
中国银行间市场周三主要回购利率均小涨，公开市场单日净投放亦未明显缓解资金面偏紧势头。交易员称，月度缴税因素对流动性扰动未减，同时近期公开市场到期量偏大而央行逆回购投放不及预期，令场内资金一定程度吃紧，而大行融出偏少亦令拆借更为不易。
人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘随中间价续跌，并失守6.53元关口。交易员称，近期中间价基本跟随隔夜国际美元波动，且20国集团（G20）会议召开在即，客盘虽仍略偏购汇，但并不会明显偏离中间价太远。（完） (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑