台湾货币市场：2月25日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北2月25日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共1,985.50亿台币。 --公债还本付息(94甲3期11息)14.25亿台币亿台币。 **紧缩因素： --央行发行300亿台币两年期定存单。 --财政部发行两年期公债105/3期，金额299.031亿台币。 --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)7,408.9亿台币： 2/26 28.00亿台币 2/27 00.00亿台币 2/29 4,094.80亿台币 3/01 2,144.30亿台币 3/02 4,766.00亿台币 3/03 6,375.80亿台币 --公债还本付息34.0580075亿台币： 02/26 102甲5期3息 11.1830075亿台币 02/26 103甲5期2息 6.375亿台币 03/03 103甲6期2息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。