更新版 1-台湾货币市场：短率持稳惟跨月利率上扬，大银行供资金短票利率走稳

* 大型银行出手放钱，短率持稳

* 跨月资金需求强劲，利率上扬

* 大金主出手，资金多短票利率走稳

* RP市场不易找钱，部分证商拉高利率 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 罗两莎

路透台北2月24日 - 台湾银行间月内短率周三大致持稳，但跨月资金利率则明显走扬。资金调度人员表示，因今天市场大型金主都有出来供给资金，使市场资金比较多，但因小型金融机构对跨月资金需求强劲，带动利率走扬。

他们表示，今天小型银行和小型票券公司仍是处于比较缺钱的情况，四处打电话找钱；所幸大型银行恢复拆款，惟跨月资金利率较高，从原来的0.34-0.35%，拉高至0.36-0.37%。

〞我今天会拆出一点点，但跨月的资金利率比较高，拉高到0.36%。〞一位大型银行资调人员说。

另一大型商银资调人员则称，今天可供拆出资金较少，拆款以到期续借为主，利率则较昨天为高，跨月资金从昨天的0.34-0.35%拉高到0.35-0.37%。

他们表示，今天市场两大金主出手供应资金，但跨月资金利率仍明显走升，不仅本地银行拉高利率，外商银行亦同步调高。

本地时间17:58 今日收盘 上日收盘 台币兑美元 33.490 33.485

台湾加权股价指数<.TWII 8,282.86 8,334.64 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.202% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.220% 0.200-0.280%

--一周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.200-0.370%

--两周拆款利率区间 0.310-0.380% 0.230-0.370%

**短票利率大致持稳**

短票市场方面，大型票券商指出，因今天大型金主都有出来供应资金，在大户同步出手之下，市场资金较为充裕，短票利率亦跟着走稳。

〞太开心了，大金主都有出来做拆款，真是普天同庆啊，已经很久没有过这种日子了，有点不太能接受。〞一位大型票券公司交易员说。

他们表示，今天市场资金比较多，除市场两大金主都有供应资金外，法人买票资金也不少，使短票利率大致持稳于昨日水准。

今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.36-0.37%；上日亦在此水准。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.361%，前日0.353%；上日区间在0.33-0.39%，前日在0.30-0.40%；上日成交量86.52亿台币，前日在78.43亿台币。

台湾央行周三共发行3,114.5亿台币定存单，包含1,600亿台币一年期定存单；与今日到期金额为3,234.5亿台币相较，存单发行余额减少120亿台币。

本周央行定存单到期1兆(万亿)3,577.5亿台币，余日落点分别为：周四1,985.5亿及周五28亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为473亿台币，累积超额准备达6,769亿台币、加计前期1%的超额准备为8,272亿台币。

**RP利率微升**

债券附买回(RP)市场方面，大型票券交易员表示，因今天RP市场资金比较缺，主要是有银行抽走资金，票券商必须拉高利率寻找资金。

证券商交易员亦称，今天找钱情况的确没有那么理想，主要是寿险公司加码海外投资，减少在RP市场的操作，必须四处打电话调度，所幸今天两大金主有出手，利率尚平稳。

〞以前只要一通电话就可以找到钱，但今天要多打几通电话才能找到。〞一位大型证券交易员说。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日相同，短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%。