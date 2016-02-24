路透伦敦2月24日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元周二困于1.10水平和200日移动均线切入位之间。在该点位下方，12月22日至1月28日期间的阻力位1.0980构成额外支撑。陀螺型态的形成表明市场对关键支撑位持不作为态度。

美元/日圆：美元兑日圆已跌至112日圆下方，或许需要再度跌至2月11日低点后，才有可能反弹。如果真出现反弹，则反弹目标可能是之前的一年支撑位116日圆。

欧元/英镑：欧元兑英镑收于0.78英镑上方，为2月9日以来第三次收在该点位上方。这一横盘整理走势更像是强势盘整，而非更大跌势的前兆。

英镑/美元：英镑周二再度创下略高于1.40美元的近七年低点。若日线收低，则将增加继续跌至2009年低点1.35的可能性。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0980 1.1017 -0.34 +1.10 1.0860

美元/日圆 111.95 112.10 -0.13 -6.94 120.30

欧元/日圆 122.94 123.47 -0.43 -5.77 130.47

美元/瑞郎 0.9935 0.9907 +0.28 -0.83 1.0018

英镑/美元 1.3950 1.4022 -0.51 -5.35 1.4738

美元/加元 1.3795 1.3792 +0.02 -0.32 1.3839

美元/离岸人民币 6.5366 6.5326 +0.06 -0.48 6.5680

澳元/美元 0.7184 0.7202 -0.25 -1.25 0.7275

新西兰元/美元 0.6615 0.6637 -0.33 -3.08 0.6825

欧元/瑞郎 1.0910 1.0920 -0.09 +0.22 1.0886

欧元/英镑 0.7870 0.7857 +0.17 +6.83 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3372 9.3491 -0.13 +1.82 9.1705

美元/挪威克朗 8.6307 8.6020 +0.33 -2.37 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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