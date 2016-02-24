台湾汇市：台币随韩元微收跌，月底出口商抛汇卖压支撑实质汇价

* 台币兑美元随韩元微幅收跌

* 月底出口商抛汇卖需续增温

* 明日实质交易区间估33.180-33.300

路透台北2月24日 - 台币兑美元 周三随韩元微收跌。交易员表示，国际油价转跌令避险情绪增温，带动台币随韩元等亚币偏弱整理，但因月底出口商抛汇卖需增温，不仅支撑今日台币实质汇价走势，也略提高月底前台币区间偏升的预期，后续关注人民币及外资动向。

他们指出，随着月底出口商抛汇卖压加大，不排除台币实质汇价升破33.200，届时进口商等逢低承接美元买盘料将进场，加上20国集团(G20)会议在即的变数当前，短线料台币实质汇价暂难跳脱区间整理格局。

〞现在股市又不好，月底还是看出口商表演。〞一位民营银行交易主管说。

资金流向方面，交易员指出，今日外资早盘偏向汇出、午后则转趋少量汇入，至于出口商抛汇卖盘则较日前增加；预料月底前仍将持续消化出口商抛汇卖需，进口商交投则较显淡静。

今日台币兑美元主要交易区间在33.222-33.279，上日在33.130-33.288。交易员预测明日主要实质交易区间落在33.180-33.300。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日小幅缩减；尾盘一个月美元/台币远汇 报33.280/33.330，上日收在33.320。

台湾股市周三收跌0.62%至8,282.86点。外资及陆资在台股转为卖超8.17亿台币，中止此前连六个交易日买超共计285.27亿台币。

马币(林吉特)周三触及三周低点，领跌新兴亚洲货币。油价持续下跌，打击投资者对于风险资产的兴趣。 其中韩元兑美元 在韩国市场收跌0.3%至1,234.4，上日收在1,231.1。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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报价 台北外汇经纪公 33.490 33.485 33.222-33.490 33.350 7.29 7.57 司 元太外汇经纪公 33.482 33.480 33.227-33.482 33.255 2.32 2.68 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 0.045/0.060 0.065/0.075 美元/台币六个月期 0.205/0.240 0.220/0.250 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 张喜良)