《全球汇市》英镑/美元2009年以来首次跌破1.4，避险的日圆上扬

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
但近来包括股市和大宗商品大跌的全球市场波动，削弱了对美国升息的预期，增强了避险货币日圆的魅力。
“从理论上来说，日圆不是一个应该能吸引买盘的货币。但投机性买盘继续推高日圆，而且只要市场人士认为购买该货币相对安全，这种趋势就会持续下去，”FPG证券社长深谷幸司称。
瑞士央行总裁乔丹周二表示，央行的非传统货币措施具有局限性，需要不断重新评估 。这进一步凸显了身负抗击通缩压力和支持经济的央行所面临的困境。
瑞郎/欧元 接近一个月高点。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0981 1.1017 -0.33 +1.11 1.0860
美元/日圆 111.99 112.10 -0.10 -6.91 120.30
欧元/日圆 122.99 123.47 -0.39 -5.73 130.47
美元/瑞郎 0.9937 0.9907 +0.30 -0.81 1.0018
英镑/美元 1.3944 1.4022 -0.56 -5.39 1.4738
美元/加元 1.3791 1.3792 -0.01 -0.35 1.3839
美元/离岸人民币 6.5368 6.5326 +0.06 -0.48 6.5680
澳元/美元 0.7187 0.7202 -0.21 -1.21 0.7275
新西兰元/美元 0.6617 0.6637 -0.30 -3.05 0.6825
欧元/瑞郎 1.0914 1.0920 -0.05 +0.26 1.0886
欧元/英镑 0.7872 0.7857 +0.19 +6.85 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3399 9.3491 -0.10 +1.85 9.1705
美元/挪威克朗 8.6286 8.6020 +0.31 -2.39 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/高琦/孙茉莉/陈宗琦；审校 王洋/于春红/蔡美珍/艾茂林)
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑