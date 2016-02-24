《全球汇市》英镑/美元2009年以来首次跌破1.4，避险的日圆上扬

但近来包括股市和大宗商品大跌的全球市场波动，削弱了对美国升息的预期，增强了避险货币日圆的魅力。

“从理论上来说，日圆不是一个应该能吸引买盘的货币。但投机性买盘继续推高日圆，而且只要市场人士认为购买该货币相对安全，这种趋势就会持续下去，”FPG证券社长深谷幸司称。

瑞士央行总裁乔丹周二表示，央行的非传统货币措施具有局限性，需要不断重新评估 。这进一步凸显了身负抗击通缩压力和支持经济的央行所面临的困境。

瑞郎/欧元 接近一个月高点。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0981 1.1017 -0.33 +1.11 1.0860

美元/日圆 111.99 112.10 -0.10 -6.91 120.30

欧元/日圆 122.99 123.47 -0.39 -5.73 130.47

美元/瑞郎 0.9937 0.9907 +0.30 -0.81 1.0018

英镑/美元 1.3944 1.4022 -0.56 -5.39 1.4738

美元/加元 1.3791 1.3792 -0.01 -0.35 1.3839

美元/离岸人民币 6.5368 6.5326 +0.06 -0.48 6.5680

澳元/美元 0.7187 0.7202 -0.21 -1.21 0.7275

新西兰元/美元 0.6617 0.6637 -0.30 -3.05 0.6825

欧元/瑞郎 1.0914 1.0920 -0.05 +0.26 1.0886

欧元/英镑 0.7872 0.7857 +0.19 +6.85 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3399 9.3491 -0.10 +1.85 9.1705

美元/挪威克朗 8.6286 8.6020 +0.31 -2.39 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价