《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月24日

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透香港2月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:12时,1港元=0.84115人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.47 7.74 2.53 南玻 11.83 6.31 2.23 深康佳 5.59 3.34 1.99 ST中华 14.00 6.64 2.51 ST中冠 50.18 20.03 2.98 深深宝 21.11 9.38 2.68 深华发 29.28 9.93 3.51 深赤湾 18.27 14.03 1.55 特力 73.72 27.03 3.24 飞亚达 13.14 8.21 1.90 一致药业 66.15 39.82 1.97 深深房 11.00 5.96 2.19 ST盛润 7.67 6.35 1.44 深南电 11.15 5.01 2.65 深纺织 12.31 7.24 2.02 方大集团 11.59 6.32 2.18 深国商 27.45 11.02 2.96 深赛格 11.85 5.60 2.52 宝石 7.40 5.12 1.72 小天鹅 22.35 18.80 1.41 粤高速 5.30 3.92 1.61 晨鸣纸业 7.81 5.53 1.68 ST珠江 9.45 6.50 1.73 美菱电器 5.62 4.48 1.49 大冷股份 15.94 8.72 2.17 粤电力 5.86 4.61 1.51 佛山照明 10.21 6.24 1.95 江铃汽车 28.60 23.49 1.45 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 7.91 4.97 1.89 威孚高科 18.88 15.39 1.46 古井贡酒 28.73 23.39 1.46 ST东海 15.72 6.47 2.89 长安汽车 15.37 14.80 1.23 京东方 2.61 2.10 1.48 鲁泰 10.64 10.15 1.25 本钢板材 5.28 2.56 2.45 张裕 35.90 24.12 1.77 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑