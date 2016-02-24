《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月24日

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透香港2月24日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:13时,1美元=6.5358人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 11.03 0.85 1.99 市北高新 34.48 1.337 3.95 大众交通 11.41 1.202 1.45 永生投资 15.61 1.77 1.35 老凤祥 41.58 4.007 1.59 S中纺机 19.38 0.711 4.17 鼎立股份 7.43 0.692 1.64 氯碱化工 15.07 0.818 2.82 双钱股份 23.33 1.194 2.99 海立股份 14.43 0.862 2.56 浦东金桥 18.28 1.661 1.68 外高桥 20.72 1.962 1.62 ST联华 11.91 1.2 1.52 锦江投资 38.93 2.1 2.84 中路股份 41.6 2.926 2.18 金山开发 19.15 0.947 3.09 海欣股份 13.5 0.779 2.65 耀皮玻璃 7.21 0.681 1.62 大江股份 10.3 0.676 2.33 上柴股份 13.75 0.877 2.40 丹化科技 6.65 0.61 1.67 上海三毛 23.24 1.691 2.10 友谊股份 14.54 1.688 1.32 上工申贝 13.71 1.076 1.95 上海机电 23.29 2.5 1.43 宝信软件 43.38 3.406 1.95 上海物贸 14.56 0.994 2.24 自仪股份 16.73 1.523 1.68 上海普天 52.54 1.897 4.24 陆家嘴 38.61 3.336 1.77 华新水泥 6.81 0.685 1.52 锦江股份 40.41 3.116 1.98 鄂尔多斯 7.79 0.863 1.38 华电能源 5.57 0.53 1.61 SST天海 6.11 0.528 1.77 大名城 7.62 0.81 1.44 东方通信 8.23 0.751 1.68 黄山旅游 22.88 1.895 1.85 开开实业 17.28 1.305 2.03 海南航空 3.17 0.658 0.74 ST轻骑 5.58 0.528 1.62 振华重工 4.56 0.51 1.37 锦州港 4.47 0.555 1.23 九龙山 7.25 0.698 1.59 凌云股份 12.6 1.317 1.46 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑