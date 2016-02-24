日本金融：日本央行的负利率政策不太可能提振放贷--穆迪

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透东京2月24日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三称，欧洲实施负利率的经验表明，日本央行采取同样的政策不太可能提振对商业和家庭的放贷活动。
穆迪在一份报告中称，日本央行的负利率政策不太可能降低政府的借贷成本，因为融资成本原本就已经非常低，只有小部分未偿还债务能够以更低利率获得再融资。
该评级机构称，负利率政策可能会减弱国内投资者对公债的兴趣，而公债是日本“A1”评级及稳定前景的主要支撑因素。
“就负利率而言，欧洲的经验表明，这一政策对日本家庭及企业的传导作用有限，”穆迪董事总经理兼亚洲首席信用总监Michael Taylor表示。
穆迪称，日本央行决定实施这一政策以来，日圆兑美元走升，表明投资者并不认为负利率能够提升通胀，而且还不清楚该政策是否会导致日圆在未来贬值。(完) (编译 刘秀红；审校 陈宗琦)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑