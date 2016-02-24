日本金融：日本央行的负利率政策不太可能提振放贷--穆迪

路透东京2月24日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三称，欧洲实施负利率的经验表明，日本央行采取同样的政策不太可能提振对商业和家庭的放贷活动。

穆迪在一份报告中称，日本央行的负利率政策不太可能降低政府的借贷成本，因为融资成本原本就已经非常低，只有小部分未偿还债务能够以更低利率获得再融资。

该评级机构称，负利率政策可能会减弱国内投资者对公债的兴趣，而公债是日本“A1”评级及稳定前景的主要支撑因素。

“就负利率而言，欧洲的经验表明，这一政策对日本家庭及企业的传导作用有限，”穆迪董事总经理兼亚洲首席信用总监Michael Taylor表示。