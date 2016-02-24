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货币新闻 | 2016年 2月 24日 星期三 17:21 BJT

****敬告客户：菲律宾金融市场2月25日因假日休市****

亲爱的客户，您好： 菲律宾金融市场2月25日(周四)因公共假期休市，2月26日（周五）恢复正常交易。 如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)

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