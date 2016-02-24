路透基点：广汇汽车寻求多达58亿元人民币贷款，用以收购宝信汽车

路透香港2月24日 - 路透旗下基点报导，消息人士称，中国广汇汽车服务有限公司正寻求多达58亿元人民币(8.88亿美元)五年期贷款，用于支应其以82亿港元(10.6亿美元)收购汽车经销商宝信汽车集团有限公司的控制股权。

中国招商银行主办这笔贷款，另有多家银行打算加入。

广汇汽车为一大型汽车经销商，该公司在送交香港及上海证交所的文件中指出，去年12月同意支付每股5.99港元收购宝信汽车的53.6%股权。根据申报文件，广汇汽车也可以约115亿港元收购多达75%的宝信汽车股权；宝信汽车为中国最大的宝马汽车(BMW)经销商。

2015年6月，香港上市公司宝信汽车与10家银行签署一笔2.42亿美元的三年期贷款。渣打银行为牵头行、簿记行暨协调行(coordinator)，该笔贷款综合收益为370个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，平均贷款年限为2.625年。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)