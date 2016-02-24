更新版 1- 一架小型飞机在尼泊尔坠毁 机上23人全部遇难--尼泊尔警方

(新增细节；本文由路透中文网编译提供)

记者 Gopal Sharma

路透加德满都2月24日 - 尼泊尔警方官员称，一架小型飞机周三在恶劣天气情况下在尼泊尔坠毁，机上23人全部遇难。

失事飞机是一架双水獭飞机，由Tara Air运营，在从加德满都以西125公里的博卡拉(Pokhara)飞往卓姆索姆(Jomsom)途中与控制塔失去联系。

最接近坠机地点的城镇Myagdi的警官Bishwaraj Khadka对路透称：“没有幸存者。”遇难者中包括一名中国公民和一名科威特公民。

官员们称，卓姆索姆所在的木斯塘(Mustang)地区受大雾笼罩。(完)