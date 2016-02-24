台湾金融：券商公会称下月初与金管会座谈中将争取扩大开放外汇业务

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透台北2月24日 - 台湾证券商公会周三称，金管会将于下月7日召开证券业负责人座谈会，届时券商公会将向金管会争取扩大开放券商办理外汇业务范围，并争取推动资本市场与国际接轨的合理税费制度。
证券公会理事长简鸿文在一场记者会并指出，目前券商已可开办离境证券业务(OSU)，今年将再向央行争取进一步松绑法规，开放券商办理外汇业务范围，让证券商可一站式服务提升服务品质与效率。
他并称，将争取开放境内证券外汇业务(DSU)可办理外币与台币间结汇事宜及涉及台币的汇率衍生性商品业务，同时争取开放券商DSU及OSU皆办理涉及外汇之业务，不以办理有价证券交易为前提。
“过去三年台股交易量持续低迷，去年底本益比只有13.46倍，低于邻近的东京、韩国和上海，突显台股目前的困境，”他说。
此外，他还提及，券商公会将续协助券商扩展国际业务、布局亚洲，鼓励业者积极充实资本，并购海外优质金融机构，以促成本国证券商成为亚洲具指标性的区域性金融机构。
同时，券商公会也期盼两岸服贸协议能尽快通过立法院审议，并持续推动放宽证券商赴大陆投资限制，研议大陆自贸区开放商机，协助券商可直接或间接赴大陆开拓业务。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑