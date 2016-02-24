台湾金融：券商公会称下月初与金管会座谈中将争取扩大开放外汇业务

路透台北2月24日 - 台湾证券商公会周三称，金管会将于下月7日召开证券业负责人座谈会，届时券商公会将向金管会争取扩大开放券商办理外汇业务范围，并争取推动资本市场与国际接轨的合理税费制度。

证券公会理事长简鸿文在一场记者会并指出，目前券商已可开办离境证券业务(OSU)，今年将再向央行争取进一步松绑法规，开放券商办理外汇业务范围，让证券商可一站式服务提升服务品质与效率。

他并称，将争取开放境内证券外汇业务(DSU)可办理外币与台币间结汇事宜及涉及台币的汇率衍生性商品业务，同时争取开放券商DSU及OSU皆办理涉及外汇之业务，不以办理有价证券交易为前提。

“过去三年台股交易量持续低迷，去年底本益比只有13.46倍，低于邻近的东京、韩国和上海，突显台股目前的困境，”他说。

此外，他还提及，券商公会将续协助券商扩展国际业务、布局亚洲，鼓励业者积极充实资本，并购海外优质金融机构，以促成本国证券商成为亚洲具指标性的区域性金融机构。