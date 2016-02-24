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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 18:00 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆续跌，受欧元/美元颓势拖累

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* 欧元/日圆续跌，最新走势呼应欧元/美元跌势

* 美元/日圆变动不大，因此欧元/日圆走势是与欧元/美元连动

* 在伦敦盘急升至123.62日圆的涨势，现已完全逆转，回到123.00下方

* 在伦敦盘初作多的投资人现已遭套牢

* 下探121.96费波纳奇位的风险升高

* 技术图表 tmsnrt.rs/20Uzu7U

(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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