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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 18:04 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌1%，受累于油价走软和日股重挫

“日股下跌以及上海期胶价格走软，也带来压力，”他表示。

上海期交所主力5月期胶 下跌85元人民币，收报每吨10,585元(1,619.74美元)。

“TOCOM期胶跌势有限，受东南亚正值落叶季，并且橡胶出口大国3月起计划削减出口，”Tazawa表示。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤110.1美分，下跌0.8美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 孙茉莉/高琦)

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