亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌1%，受累于油价走软和日股重挫

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》

路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。