香港房地产：2016/17年度业主应课差饷租值平均升4%，小型住宅单位增7%

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透香港2月24日 - 香港差饷物业估价署周三公布，2016/17年度估价册内317万个物业单位的应课差饷租值平均升幅4%，较2015/16年度6%的升幅为低；在所有住宅单位中，以面积69.9平方米以下的小型私人住宅升幅最大，达到7%。
虽然香港私人住宅租金伴随楼价自去年9月的历史高位回落，但由于2016/17年度重估的应课差饷租值，是根据2015年10月1日的市值租金水平来评定，因此仍有可观的升幅。
新一财年私人住宅单位的应课差饷租值，平均加幅为5%，当中以69.9平方米（或752平方尺）或以下的小型单位升幅最高，为7%，比上年度的8%升幅略减；中型（面积70-99.9平方米）和大型单位（面积100平方米及以上）分别升5%和2%，升幅与上一年度一样。
至于公屋住宅单位的应课差饷租值则上调5%。所有非住宅单位平均应课差饷租值上调3%，其中舖位及商业单位、写字楼及工业楼宇分别升3%、2%和11%。
应课差饷租值是假设物业在某一个指定日期空置出租时，估计可取得的全年市值租金。
财政司司长曾俊华今天发表2016/17年度财政预算案中，宣布建议宽免2016/17年度全年四季的差饷，以每户每季1,000港元为上限。而在上一财年，则为宽减首两季度差饷，以每户每季2,500港元为上限。
在差饷宽免下，全港所有差饷缴纳人均可受惠。在2016/17年度，因差饷宽减计划而获宽免全部差饷的缴纳人约45%。其余55%的差饷缴纳人，每季均可全数享有1,000港元上限的差饷宽减额，但仍须缴付余额。
曾俊华其后在记者会表示，2016/17年度豁免四季差饷，这安排对公屋住户及居住于小型单位的住户有利，因房屋委员会会将差饷宽免回馈租户，使他们也能得益。但同时政府2016/17年度则取消为公屋租户代缴一个月租金的措施。
政府表示，2016/17年度的宽减差饷措施令政府在该年度的差饷收入减少106亿港元。而2016/17年度的差饷收入在扣除差饷宽减后预计为198亿港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑