香港房地产：2016/17年度业主应课差饷租值平均升4%，小型住宅单位增7%

路透香港2月24日 - 香港差饷物业估价署周三公布，2016/17年度估价册内317万个物业单位的应课差饷租值平均升幅4%，较2015/16年度6%的升幅为低；在所有住宅单位中，以面积69.9平方米以下的小型私人住宅升幅最大，达到7%。

虽然香港私人住宅租金伴随楼价自去年9月的历史高位回落，但由于2016/17年度重估的应课差饷租值，是根据2015年10月1日的市值租金水平来评定，因此仍有可观的升幅。

新一财年私人住宅单位的应课差饷租值，平均加幅为5%，当中以69.9平方米（或752平方尺）或以下的小型单位升幅最高，为7%，比上年度的8%升幅略减；中型（面积70-99.9平方米）和大型单位（面积100平方米及以上）分别升5%和2%，升幅与上一年度一样。

至于公屋住宅单位的应课差饷租值则上调5%。所有非住宅单位平均应课差饷租值上调3%，其中舖位及商业单位、写字楼及工业楼宇分别升3%、2%和11%。

应课差饷租值是假设物业在某一个指定日期空置出租时，估计可取得的全年市值租金。

财政司司长曾俊华今天发表2016/17年度财政预算案中，宣布建议宽免2016/17年度全年四季的差饷，以每户每季1,000港元为上限。而在上一财年，则为宽减首两季度差饷，以每户每季2,500港元为上限。

在差饷宽免下，全港所有差饷缴纳人均可受惠。在2016/17年度，因差饷宽减计划而获宽免全部差饷的缴纳人约45%。其余55%的差饷缴纳人，每季均可全数享有1,000港元上限的差饷宽减额，但仍须缴付余额。

曾俊华其后在记者会表示，2016/17年度豁免四季差饷，这安排对公屋住户及居住于小型单位的住户有利，因房屋委员会会将差饷宽免回馈租户，使他们也能得益。但同时政府2016/17年度则取消为公屋租户代缴一个月租金的措施。