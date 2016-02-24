马来西亚期市：棕榈油期货五日连跌收低1.2%，因产出增加而出口疲弱

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
“马币走疲提供了更多支撑，但对于出口下滑的预期，令上档受限。”
棕榈油业组织Southern Palm Oil Millers' Association周二公布数据显示，2月1-20日产量意外较上月同期上升2.6%。
虽然厄尔尼诺(圣婴)现象预料将使今年棕榈油产量增幅下滑，但近日降雨可能会减轻厄尔尼诺现象的影响。
2月棕榈油出口需求持续下滑，船货验证机构数据显示，2月1-20日棕榈油出口较上月同期下滑10-12%。
周四将公布2月1-25日棕榈油出口数据，交易商预期将见到需求进一步下降。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 白云/于春红)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑