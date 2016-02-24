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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 18:30 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货五日连跌收低1.2%，因产出增加而出口疲弱

“马币走疲提供了更多支撑，但对于出口下滑的预期，令上档受限。”

棕榈油业组织Southern Palm Oil Millers' Association周二公布数据显示，2月1-20日产量意外较上月同期上升2.6%。

虽然厄尔尼诺(圣婴)现象预料将使今年棕榈油产量增幅下滑，但近日降雨可能会减轻厄尔尼诺现象的影响。

2月棕榈油出口需求持续下滑，船货验证机构数据显示，2月1-20日棕榈油出口较上月同期下滑10-12%。

周四将公布2月1-25日棕榈油出口数据，交易商预期将见到需求进一步下降。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 白云/于春红)

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