英国数据：1月抵押贷款批准件数升至近两年高位，买房出租型房屋即将增税

路透伦敦2月24日 - 周三公布的行业数据显示，英国银行业者1月抵押贷款批准件数创近两年来最高，因部分投资者赶在4月买房出租型房屋交易税提高之前抢购。

英国银行业者协会(BBA)周三公布，经季节调整后，英国银行业者1月批准47,509件购房抵押贷款，为2014年2月以来最高。1月批准件数高于去年12月创下的七个月低点43,660件，较上年同期增加27%。

1月信用卡贷款净额增加2.62亿英镑，12月为增加6,400万英镑。

“抵押贷款在年初大幅增长。这在一定程度上似乎受借款人希望赶在买房出租型房屋和二套房印花税上调前购房驱动。提高印花税的规定在4月生效，”BBA的首席经济学家Richard Woolhouse说。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)