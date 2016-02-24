英国数据：1月抵押贷款批准件数升至近两年高位，买房出租型房屋即将增税

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透伦敦2月24日 - 周三公布的行业数据显示，英国银行业者1月抵押贷款批准件数创近两年来最高，因部分投资者赶在4月买房出租型房屋交易税提高之前抢购。
英国银行业者协会(BBA)周三公布，经季节调整后，英国银行业者1月批准47,509件购房抵押贷款，为2014年2月以来最高。1月批准件数高于去年12月创下的七个月低点43,660件，较上年同期增加27%。
1月信用卡贷款净额增加2.62亿英镑，12月为增加6,400万英镑。
“抵押贷款在年初大幅增长。这在一定程度上似乎受借款人希望赶在买房出租型房屋和二套房印花税上调前购房驱动。提高印花税的规定在4月生效，”BBA的首席经济学家Richard Woolhouse说。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑