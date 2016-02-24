投行观点：Canaccord Genuity将American Campus Communities目标价上调1美元至49，评级为买入

美国经济：前景不确定性跟以往基本相同--旧金山联储总裁威廉姆斯

路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。