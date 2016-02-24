国际油市：亚洲燃料油价差走坚，尽管市场交投不旺

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透新加坡2月24日 - 交易员表示，新加坡燃料油现货价差和互换价差扳回一部分前两日的跌幅，市场交投不旺。
380cst高硫燃料油近月跨月价差也从周二反弹，今日收报每吨较新加坡报价贴水3.75美元。
一位在新加坡的交易员说，过去一周，卖家给出的大幅折扣将现货贴水打压至数周新低，而“看多买家则抓住船货低廉的机会。”
自2月初以来，新加坡定价程序中总计报告有918,000吨高硫燃料油的交易，高于1月的整个月份，1月共有466,000吨易手。
交易员表示，一个刺激供应商加大折扣出售船货的关键因素，是因为市场担心燃料油库存上升以及前往新加坡的套利船货强劲。
根据汤森路透石油研究与预测部门，3月自西方运抵东亚船货约为440-480万吨，高于前一月的流入量。尽管运费降低，但即期交易周期的大部分时间里套利窗口都关闭，抑制了船货的流入量。
3月交易的套利窗口估算为平均每吨负6.04美元，远低于2月的平均负0.75美元，因需求前景低迷，尤其在油价跌至每桶33-34美元左右的低位后，该地区对作为炼油原料的直馏燃料油需求低迷。
在日本，燃料油销售继续显露出低迷的迹象，因该国转向使用其它替代能源，以及全球海运贸易放缓打压船用燃料油的需求。
据日本石油连盟，截至2月20日的一周A型和C型燃料油销售分别下降7.5%和21%。
数据还显示，两类型燃料油的销售也出现同比大幅下滑。主要用作船用燃料油的A型燃料油销售较上年下滑23.5%，主要用于发电的C型燃料油销售则下滑30.4%。
新加坡现货市场未报告有交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑