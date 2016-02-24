国际油市：亚洲燃料油价差走坚，尽管市场交投不旺

路透新加坡2月24日 - 交易员表示，新加坡燃料油现货价差和互换价差扳回一部分前两日的跌幅，市场交投不旺。

380cst高硫燃料油近月跨月价差也从周二反弹，今日收报每吨较新加坡报价贴水3.75美元。

一位在新加坡的交易员说，过去一周，卖家给出的大幅折扣将现货贴水打压至数周新低，而“看多买家则抓住船货低廉的机会。”

自2月初以来，新加坡定价程序中总计报告有918,000吨高硫燃料油的交易，高于1月的整个月份，1月共有466,000吨易手。

交易员表示，一个刺激供应商加大折扣出售船货的关键因素，是因为市场担心燃料油库存上升以及前往新加坡的套利船货强劲。

根据汤森路透石油研究与预测部门，3月自西方运抵东亚船货约为440-480万吨，高于前一月的流入量。尽管运费降低，但即期交易周期的大部分时间里套利窗口都关闭，抑制了船货的流入量。

3月交易的套利窗口估算为平均每吨负6.04美元，远低于2月的平均负0.75美元，因需求前景低迷，尤其在油价跌至每桶33-34美元左右的低位后，该地区对作为炼油原料的直馏燃料油需求低迷。

在日本，燃料油销售继续显露出低迷的迹象，因该国转向使用其它替代能源，以及全球海运贸易放缓打压船用燃料油的需求。

据日本石油连盟，截至2月20日的一周A型和C型燃料油销售分别下降7.5%和21%。

数据还显示，两类型燃料油的销售也出现同比大幅下滑。主要用作船用燃料油的A型燃料油销售较上年下滑23.5%，主要用于发电的C型燃料油销售则下滑30.4%。

新加坡现货市场未报告有交易达成。(完)

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