版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 24日 星期三 20:17 BJT

投行观点：野村将Armour Residential REIT Inc评级由中性下调至减码

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐